إصابة خطيرة في حادث طرق قرب تل السبع

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق على شارع 60 قرب بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 16:25 حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 60 بمحور طرق تل السبع، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بينهم سائق الدراجة النارية حيث عانى جروحا خطيرة بينما وصفت حالة الآخرين بالطفيفة".

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 353 شخصا بينهم 105 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس، الخميس.