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احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 13:12

احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا
من عسفيا، اليومر (إعلام مجلس عسفيا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قام راعي الأبرشية المارونية في حيفا والأراضي المقدسة، المطران موسى الحاج، اليوم الجمعة، بإضاءة شجرة الميلاد في قرية عسفيا بمنطقة الكرمل.

واستضافت إدارة مضافة المنزول ورئيس مجلس عسفيا المحلي، بهيج منصور، راعي الأبرشية المارونية في حيفا والأراضي المقدسة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وبعد تقديم التهاني بالأعياد المجيدة، ألقيت كلمات بالمناسبة عن أجواء التعايش المشترك، والمحبة، والاحترام بين أبناء القرية.

وشارك عدد من أهالي القرية ونخبة من رجال الدين بينهم إميل روحانا ومجدي هاشول، والنائب السابق في الكنيست، د. إمطانس شحادة، وأعضاء المجلس المحلي، والقائم بأعمال رئيس المجلس، أيوب شروف، وإميل روحانا، في اللقاء الاحتفالي استقبالا للأعياد المجيدة.

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#عسفيا
#شجرة الميلاد

احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا

احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا

احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا

احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا

احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا

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