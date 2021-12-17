عسفيا: بحث سُبل تطعيم الطلاب والأطفال ضد كورونا

عُقدت في مجلس عسفيا المحلي جلسة طارئة، صباح اليوم الجمعة، لبحث سُبل تطعيم الأطفال وطلاب المدارس في القرية.

وأفاد الناطق بلسان مجلس عسفيا المحلي، وسام غوطاني، أنه "على ضوء ازدياد تعداد مرضى كورونا في البلاد، عقد رئيس المجلس المحلي في عسفيا، بهيج منصور، جلسة طارئة، صباح اليوم الجمعة، لبحث سُبل تطعيم الأطفال وطلاب المدارس. وحضر الجلسة نخبة من ممثلي أولياء الأمور، وضباط الأمن، وممثلون عن الجبهة الداخلية، ومدير قسم التربية والتعليم، وطاقم التوعية والإعلام".

وأوضح أن مصابا واحد بفيروس كورونا في عسفيا، وأن هذه الجلسات واللقاءات تهدف إلى تشجيع الطلاب والأطفال على التطعيم ضد كورونا.

يذكر أن رئيس مجلس عسفيا المحلي عقد، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة طارئة إثر ارتفاع عدد المصابين بكورونا وانتشار الوباء في البلاد، شارك فيها مديرو المدارس ومسؤولون وممثلون عن قيادة الجبهة الداخلية.

وناشد المجلس المحلي في عسفيا أهالي القرية بالتوجه إلى عيادة صناديق المرضى والحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أهالي عسفيا.