إصابة 5 أشخاص جراء حريق بمنزل في كفر قاسم

أصيب 5 أشخاص بينهم رجال إطفاء بحالة اختناق، وذلك جراء حريق نشب فجر اليوم الأحد، داخل منزل في مدينة كفر قاسم، حيث عملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في منزل في كفر قاسم، وعلى الفور هرعت للمكان طواقم الإطفاء التي عملت على إخماد النيران وعلى تخليص عالقين من داخل منزل مكون من طابقين.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "الطواقم تمكنت من تخليص عالقين أصيبوا جراء استنشاق الدخان، كما أصيب رجل إطفاء خلال عمله لإخماد النيران".

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة بالتعاون مع خبراء الإطفاء تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

تحذيرات وتعليمات

يرتفع عدد الحرائق داخل المنازل، في موسم الشتاء، في أعقاب زيادة استخدام وسائل التدفئة والضغط على نُظم الكهرباء.

وهذه توجيهات عامة للوقاية من النار:

• أبعدوا أجهزة الغاز والكهرباء والمدافئ عن المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والملابس وألعاب الأطفال وأغطية الأسرة.

• عند استعمال أجهزة التدفئة البيتية التي تعمل على الغاز أو مواقد الحطب، يجب ترك نافذة أو فتحة لتهوئة البيت.