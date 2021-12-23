الطيبة: اتهام شخص بالاعتداء على زوجته

قدمت النيابة العامة، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شخص (37 عاما) من مدينة الطيبة نسبت إليه الاعتداء على زوجته والتسبب لها بإصابات خطيرة.

ووفقا للشرطة فإنه "في صباح يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021، تلقت الشرطة شكوى عن شخص بشبهة الاعتداء على زوجته مما أدى إلى نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج، وعليه باشرت الشرطة أعمال البحث والتحقيق اعتقلت المشتبه به (37 عاما) من الطيبة".

وأضافت أنه "بعد أسبوعين من التحقيق، تم تقديم لائحة اتهام بحقه، وجرى تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده".