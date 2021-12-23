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تمديد اعتقال 5 مشتبهين برشق حجارة على سيارات بالنقب

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 11:14

تمديد اعتقال 5 مشتبهين برشق حجارة على سيارات بالنقب
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت المحكمة في بئر السبع، صباح اليوم الخميس، اعتقال خمسة قاصرين (15 و16 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، ليوم غد الجمعة، وذلك بشبهة رشق حجارة على سيارات في شارع 25.

ووفقا لادعاء الشرطة، فإنها اعتقلت القاصرين الخمسة بشبهة رشق الحجارة على السيارات المارة في شارع 25، وإنشاء مجموعة عبر تطبيق "واتساب" للتنسيق فيما بينهم والإضرار بسيارات أخرى.

وأضافت الشرطة أنها فتحت ملفا للتحقيق بعد تلقيها بلاغات عن أحداث رشق حجارة على حافلات وسيارات خصوصية، في الآونة الأخيرة، وأن القاصرين أرادوا، على ما يبدو، استهداف سيارات مارة في الشارع خلال ساعات الليل، وفتحوا مجموعة "واتساب" لتنسيق الشبهات المنسوبة إليهم.

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#النقب
#سيارات
#حافلات
#شبهات
#شرطة

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