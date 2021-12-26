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أم الفحم: تظاهرة ضد اعتداءات المستوطنين الخميس

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 15:24

أم الفحم: تظاهرة ضد اعتداءات المستوطنين الخميس
من نشاطات اللجنة الشعبية بأم الفحم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت اللجنة الشعبية في أم الفحم، اليوم الأحد، أهالي المدينة ومنطقة وادي عارة للمشاركة في تظاهرة مناهضة لاستفزازات واعتداءات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية برئاسة، نفتالي بينيت، يوم الخميس المقبل.

وجاء في الدعوة أن " اللجنة الشعبية تدعوكم للمشاركة في تظاهرة الغضب والاستنكار على انتهاكات واستفزازات وجرائم أوباش المستوطنين المدعومة من حكومة بينيت الفاشية الغاشمة، والتي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني العزل، والتي كان آخرها في قرية برقة، وذلك يوم الخميس المقبل الساعة الرابعة مساء في مدخل البلد".

وأشارت اللجنة إلى الشعارات التي سترفعها في التظاهرة، وهي: "الفاشية لن تمر، و"المستوطنات والمستوطنين إلى زوال" و"تسقط حكومة الاحتلال والاستيطان".

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الأخير تصعيدا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى الفلسطينية بمحافظة نابلس.

وأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة إثر تعرضهم للرصاص الحي، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق إثر تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال تصديا للمستوطنين في مدخل قريتي برقة وبزاريا، شمال نابلس، مساء أمس السبت.

هذا، وأشارت معطيات منظمة إسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.

بودكاست عرب 48

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#لجان شعبية
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