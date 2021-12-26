"مستعربون" يقتحمون ترابين الصانع بالنقب: إطلاق نار واعتداء على مواطنين

نفّذت عناصر شرطة من وحدة "المستعربين"، اليوم الأحد، اعتقالات أثناء اقتحامٍ لبلدة ترابين الصانع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أطلقوا خلالها الرصاصّ الحيّ بالقرب من الأهالي.

ووثّق شاهد عيان اعتداء المستعربين على عدد من المواطنين وإشهار السلاح في وجوههم وإطلاق النار في الهواء.

"مستعربون" يداهمون ترابين الصانع: إطلاق نار واعتداء على مواطنين

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واعتقلت الشرطة 3 مواطنين بزعم عرقلة عمل عناصرها والاعتداء عليها، بحسب ما جاء على لسانها.

وزعمت الشرطة في بيان، أن "قوات من ’حرس الحدود’ تعرضت للرشق بالحجارة خلال نشاط لها في ترابين الصانع. وفي أعقاب ذلك دخل ’المستعربون’ المكان الذي جرى رشق الحجارة منه واعتقلت مشتبهين بأعمال شغب وآخر بالاعتداء وعرقلة عملهم".

وزعمت الشرطة أنه خلال الاعتقال، وصل العشرات من المواطنين الذين حاولوا عرقلة عمل عناصرها، الذين ردوا بإطلاق النار في الهواء بحجة إبعاد المتجمهرين.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس القيصوم، سلامة الأطرش، غير أنه طلب التعقيب لاحقا؛ وبدورنا سنقوم نشر أقواله فور ورودها.