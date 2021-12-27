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تجريف أراض وإبادة محاصيل زراعية بالنقب

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 16:08

تجريف أراض وإبادة محاصيل زراعية بالنقب
من عمليات تجريف الأراضي في النقب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقدمت الجرافات التابعة لما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" تحت حماية قوات من الشرطة، على تجريف أراض وإبادة محاصيل زراعية في حيز قرى مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجرافات قامت بتجريف مساحات واسعة من الأراضي في حيز بلدات مسلوبة الاعتراف في منطقة النقع قرب قرية الأطرش بالنقب.

ورافقت الجرافات قوات من الشرطة التي منعت وصول المواطنين إلى الأراضي التي جرى تجريفها وإبادة محاصيلها؛ فيما اعتقلت أحد أصحاب الأراضي من قرية الأطرش بعد وصوله برفقة مواطنين آخرين للتصدي للجرافات ومنع تدمير وتجريف أراضيهم.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

هذا، ويعيش أكثر من 70 ألف مواطن في 35 قرية مسلوبة الاعتراف في النقب، تعايش بعضها عمليات هدم يومية أبرزها قرية العراقيب، فيما يخوض سكان قرى منطقة نقع بئر السبع صراعا مريرا للبقاء في أراضيهم وانتزاع الاعتراف بقرى الغرة، خربة الوطن، بير الحمام، وادي المشاش والزرنوق.

بودكاست عرب 48

#النقب
#قرية الأطرش
#إبادة المحاصيل
#تجريف الأراضي

تجريف أراض وإبادة محاصيل زراعية بالنقب

تجريف أراض وإبادة محاصيل زراعية بالنقب

تجريف أراض وإبادة محاصيل زراعية بالنقب

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