الشرطة تداهم كفر كنا وتفرض غرامات تجاوزت 100 ألف شيكل

داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية برفقة موظفين من "سلطات تطبيق القانون" قرية كفر كنا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بادعاء "تطبيق القانون ضد الجرائم الاقتصادية وجباية ديون".

ووفقا للشرطة فإنه "في إطار نشاط حملة 'المسار الآمن' ومكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ، لتعزيز سيادة القانون والردع، قام أفراد الشرطة في لواء الشّمال بنشاط مشترك، صباح اليوم، بالتعاون مع مكتب النيابة المدنية في لواء الشمال بحملة واسعة النطاق في كفر كنا. وداهم أفراد الشرطة، أمس، منازل ومحال تجارية مشتبه بها، وضبط أفراد الشرطة ووحدة 'يسام' وأفراد وحدات سرية قطعا من أسلحة غير قانونية وبندقية من نوع 'إيرسوفت' وذخيرة".

وأضافت أن "السلطات المدنية التي قامت في النشاط فرضَت غرامات تجاوزت 100,000 شيكل على مخالفات مختلفة. وفي نشاط تطبيق القانون المشترك، أقيمت الحملة بقيادة شرطة لواء الشمال والنيابة المدنية، بالتعاون مع 'سلطة أراضي إسرائيل' و'الشرطة الخضراء' ومفتشين من وزارة الزراعة ومؤسسة 'التأمين الوطني' وضريبة الدخل ومركز تحصيل الغرامات وسلطة حماية المستهلك وشركة الكهرباء".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة واصلت حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.