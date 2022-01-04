كورونا: تزايد عدد الإصابات و6 بلدات عربية حمراء

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ في البلاد اليوم، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية ارتفع إلى 210,032، لغاية صباح اليوم، في حين بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1,401,723، وبهذا فإن نسبة إصابة المواطنين العرب بلغت نحو 15% من عدد الإصابات في البلاد.

وتبين من المعطيات أن عدد الإصابات، ليوم أمس، في البلاد بلغ 10,177 إصابة جديدة، وارتفع معامل العدوى R على مستوى البلاد إلى 1.9، وبلغ عدد الإصابات في البلدات العربية، ليوم أمس، 377 بالإضافة إلى 117 مصابا في البلدات المختلطة، وبلغ إجمالي المصابين في المجتمع العربي، ليوم أمس، 494 إصابة جديدة.

وسجلت الناصرة، ليوم أمس، 71 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 33 إصابة في شفاعمرو، و25 في رهط، و18 في كفر كنا، و17 في كفر ياسيف، و14 في الطيرة، و13 في نحف، و11 في يافة الناصرة.

وتوزعت الإصابات الجديدة في المجتمع العربي، ليوم أمس، وفق الفئات العمرية كما يلي: 70 إصابة بين الأطفال في جيل 0 - 11 عاما، ونحو 58 بين الفتية في جيل 12 - 18 عاما، في حين بلغ عدد الإصابات في الفئة العمرية 19 - 59 عاما، 325 إصابة، ونحو 42 إصابة في جيل 60 سنة فما فوق.

ووفقا للمعطيات، توجد 97 بلدة في الدائرة الحمراء على مستوى البلاد، بينها 6 بلدات عربية، وهي: كفر كنا ويافة الناصرة والناصرة وكفر ياسيف وأبو سنان ورمانة الهيب، بالإضافة إلى 6 بلدات أخرى في الدائرة البرتقالية.

وبلغ عدد الإصابات في البلاد، منذ بداية الأسبوع الحالي، 16,483 إصابة بينها 661 إصابة في البلدات العربية. ويشار إلى أن 2,119 إصابة جديدة، منذ بداية الأسبوع، من العائدين من خارج البلاد، إذ بلغ عدد المصابين الجدد في البلدات العربية من بين العائدين من خارج البلاد نحو 86 إصابة، بنسبة نحو 17% من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد المصابين من خارج البلاد، ليوم أمس، 443. وتعد تركيا مصدرا أساسيا للمصابين الجدد من خارج البلاد في المجتمع العربي، إذ بلغ عددهم، ليوم أمس، 32 مصابا عائدا من تركيا.

وتضاعف عدد الإصابات بنسبة 2.7 ضعف في البلدات العربية، وبلغ 1,486 خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات خلال الأسبوع الجاري، وناشد الهيئة جمهور المواطنين بإتباع وسائل الحماية والتوجه لأخذ التطعيمات.

واستمر تسجيل ارتفاع في نسبة الفحوصات الموجبة على مستوى البلاد، إذ بلغ 4.95%، في حين تم إجراء ما يزيد عن 320 ألف فحص منذ مطلع الأسبوع الجاري في البلاد، بينها 17,575 فقط في البلدات العربية، وبلغت نسبة الفحوصات نحو 5.5% من إجمالي الفحوصات في البلاد.

وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 65%، في حين بلغت للوجبة الثانية 56%، وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجمع الإسرائيلي العلماني 81% للأولى، و75% للثانية، وبين الحريديين 49% للأولى، و37% للثانية. وبهذا، لا يزال نحو 472 ألف مواطن في جيل 5 سنوات فما فوق في المجتمع العربي دون أي تطعيم مقابل 1,588 ألفا في المجتمع اليهودي.

وبلغت نسبة تطعيم الأطفال في جيل 5-12 عاما في المجتمع العربي للوجبة الأولى 6%، مقارنة بـ25% في المجتمع اليهودي العلماني و6% في مجتمع الحريديين، وبلغت النسبة للوجبة الأولى بين الفتية في جيل 12-15 سنة 41% في المجتمع العربي، و63% في المجتمع الإسرائيلي العلماني، و30% بين الحريديين، وفي جيل 16-18 سنة 64% للأولى في المجتمع العربي، مقابل 82% في الإسرائيلي العلماني، و%50 في مجتمع الحريديين.