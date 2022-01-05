ارتفاع في منسوب بحيرة طبرية

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بنحو نضف سم بفعل تدفق مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت السلطة أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بعدة سنتيمترات منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وأضافت السلطة أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.705- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.905 لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يزداد الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتوقع الراصد الجوي هطولها خلال فصل الشتاء الجاري.

يذكر أن انخفاض منسوب المياه مرده انحباس الأمطار وضخ المياه من بحيرة طبرية ونقلها إلى منطقة النقب في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.