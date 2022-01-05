تزايد عدد الإصابات بكورونا في المغار وعيلبون

سُجّلت إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في بلدتي المغار وعيلبون، إلى جانب تسجيل ارتفاع مقلق بعدد الإصابات في بلدات عربية والإعلان عن دخول عدد منها إلى الدائرة الحمراء لشارة كورونا، في الأيام الأخيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عدد الإصابات بكورونا في المغار بلغ 29 لغاية أمس الثلاثاء، وفي عيلبون 19.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي بالمغار 76، وعدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بدء الجائحة ولغاية اليوم 3826 مريضا.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي بعيلبون 29، وعدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بدء الجائحة ولغاية اليوم 3826 مريضا.

ووفقا لمعطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، سجلت الناصرة، لغاية أول من أمس، 71 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 33 إصابة في شفاعمرو، و25 في رهط، و18 في كفر كنا، و17 في كفر ياسيف، و14 في الطيرة، و13 في نحف، و11 في يافة الناصرة. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية 210,032، لغاية صباح أمس، في حين بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1,401,723، وبهذا فإن نسبة إصابة المواطنين العرب بلغت نحو 15% من عدد الإصابات في البلاد.

هذا، وتخشى الدوائر الصحية من انتشار سريع للمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي بدأت بالتغلغل بين المواطنين، إذ ازدادت أعداد المُصابين في البلاد بشكلٍ مُقلق، في الأيام الأخيرة.