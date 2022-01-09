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أم الفحم: تصريح ادعاء ضد متهمين بالسرقة والعنف والاعتداء الجنسي

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 14:42

أم الفحم: تصريح ادعاء ضد متهمين بالسرقة والعنف والاعتداء الجنسي
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، تصريح ادعاء عام ضد أربعة أشخاص من سكان مدينة أم الفحم، ونسبت إليهم "السرقة والعنف والاعتداء الجنسي على امرأة ورجلين من منطقة الخليل".

وجاء في التفاصيل أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغا، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2021، من أحد سكان منطقة الخليل ادعى أنه خلال فترة وجوده مع قريبين له، رجل وامرأة من سكان منطقة الخليل أيضا، في مبنى قيد الإنشاء في أم الفحم تعرضوا للسرقة والاعتداء بوحشية من قبل عدد من المشتبه بهم، كما تم سرقة مجوهرات المرأة والاعتداء الجنسي عليها.

واعتقلت الشرطة، في أعقاب تلقيها البلاغ، ثلاثة أشخاص من سكان المدينة تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عاما وقاصرا يبلغ 17 عاما، وهو كذلك من سكان أم الفحم، وتم ضبط الأموال المسروقة بحوزتهم.

هذا، وتم تمديد توقيفهم من حين لآخر، وصباح اليوم، كما ورد، تم تصريح مدع ضدهم بمحكمة الخضيرة بالتهم المنسوبة إليهم.

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#أم الفحم
#الخليل
#جنايات
#سرقات
#اعتداءات جنسية

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