اعتقال شابين بشبهة الضلوع بقتل الطفل عمار حجيرات في بئر المكسور

أعلنت الشرطة، مساء اليوم، الأربعاء، اعتقال شابين شبهة الضلوع في جريمة قتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام) بإطلاق نار أمام والدته في قرية بئر المكسور، الخميس الماضي.

وتفرض الشرطة حظر النشر على تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل الطفل حجيرات.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها اعتقلت شخصين آخرين بشبهة الضلوع في الجريمة التي راح ضحيتها الطفل حجيرات.

وأوضحت أن أحد المعتقلين يبلغ من العمر 24 عامًا، من سكان قرية إبطن، والآخر يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو من سكان قرية بسمة طبعون.

الطفل عمار محمد حجيرات

وكانت الشرطة قد أعلنت عن اعتقال أربعة أشخاص من بئر المكسور، بشبهة الضلوع في الجريمة ذاتها، ومددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقالهم يوم الجمعة الماضي.

ونسبت الشرطة للمعتقلين الأربعة شبهات التسبب بوفاة الطفل، ولبعضهم، مخالفات ابتزاز، دون أن تقدم للمحكمة أدلة وبينات.

وأصدرت المحكمة، الجمعة، أمر يحظر نشر معلومات تتعلق بالتحقيقات وتفاصيل قد تحدد هوية المشتبه بهم، وذلك لمدة سبعة أيام، بناءً على طلب الشّرطة.