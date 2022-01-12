وفاة رئيس بلدية الطيبة الأسبق عصام مصاروة

توفي صباح اليوم، الأربعاء، رئيس بلدية الطيبة الأسبق، عصام مصاروة، في الثمانينات من عمره.

ونعى رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور مصاروة، الفقيد، إذ قال إنه " بقلب مكلوم محزون وتسليم بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة عمي وحماي رئيس بلدية الطيبة الأسبق، الحاج عصام عبد المعز مصاروة (أبو العبد). تودع الطيبة عامة وعائلة مصاروة خاصة علما من أعلامها وابنا بارا، عاش وقضى حياته في خدمة الناس".

وأضاف أنه "أودع بشكل شخصيّ عمّا وأبا ومعلما كان لي خير الناصح الأمين. عملت إلى جانبه مستشارا قضائيا فأدركت كم كان حريصا وفيّا، صان الأمانة وخدم الناس، كل الناس، بذمة وضمير حيّ وبشرف الكلمة ونظافة الأيادي، ناهيك عن أنه ربّ أسرة كريمة عاش من أجلها ورعاها متماسكة صالحة للمجتمع. عاش بين الناس متواضعا، أحبهم فأحبوه. رحم الله عمي وحماي وجد أولادي الرئيس الأسبق عصام مصاروة (أبو العبد) وأسكنه فسيح جناته وجعله في علّيين".