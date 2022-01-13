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أبو شحادة أمام محكمة بئر السبع: ما يحصل في النقب إرهاب دولة

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 14:37

أبو شحادة أمام محكمة بئر السبع: ما يحصل في النقب إرهاب دولة
في قاعة المحكمة ببئر السبع، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال رئيس كتلة القائمة المشتركة والنائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، اليوم الخميس، خلال تواجده أمام محكمة عشرات الشباب العرب من النقب في محكمة الصلح بمدينة بئر السبع، بينهم عشرات القاصرين والأطفال، إن "ما يجري في النقب من اعتقالات عشوائية واستهداف للشباب والأطفال هو إرهاب دولة، فالتحريض المستمر على شعبنا في النقب، والذي نسمعه يوميا من خلال وسائل الإعلام وتحريض نواب اليمين، من الائتلاف والمعارضة، تترجمه الشرطة في سياستها العنصريّة تجاه المواطنين العرب في النقب".

وأضاف أن "هناك عشرات الأطفال والقاصرين اعتقلتهم الشرطة دون أي دافع غير دب الرعب في نفوس المواطنين في النقب، وثنيهم عن النضال في سبيل الحفاظ على أرضهم، ومنع أعمال التخريب والتحريش التي ترتكبها مؤسسات التهجير، سواء 'سلطة أراضي إسرائيل' أو الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")".

وختم أبو شحادة بالقول إن "هذه الهجمة الشرسة على أهلنا، والإرهاب الواضح الذي تنتهجه الحكومة في النقب، بحاجة إلى تعزيز النضال الشعبي والميداني، لردع قوى الشرّ والتصدي لمشاريع التهجير التي تأتي وفقًا لعقلية الاستعمار الاستيطاني التي تسير بها إسرائيل من خلال حكوماتها المتعاقبة".

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#النقب
#سامي أبو شحادة
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