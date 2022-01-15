طمرة الزعبية: إصابة خطيرة في حادث طرق

أصيبت شاب بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، من جراء تعرضه لحادث سير وقع صباح اليوم، السبت، في بلدة طمرة الزعبية في مرج ابن عامر.

وعُلم أن الضحية فقد السيطرة على مركبته ما أدى إلى انقلابها في واد على جانب الطريق.

وعلق الضحية داخل المركبة.

وأفادت طواقم الإنقاذ بأنها "تمكنت، باستخدام معدات خاصّة، من تخليص عالق من داخل السيارة".

وقدّمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل بواسطة مروحية للعلاج في المستشفى وهو بحالة خطيرة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أن 11 شخصا بينهم 4 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد منذ مطلع العام 2022 الجاري، ولغاية يوم الخميس الماضي.