الناصرة: وقفة إسناد للأسير أبو حميد والنقب

تظاهر ناشطون سياسيون في مدينة الناصرة، مساء أمس السبت، إسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما)، وأهالي النقب احتجاجا على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأفاد عدد من المتظاهرين أن الوقفة جاءت لدعم الأسير أبو حميد الذي يعاني إهمالا طبيا، وهو بحاجة لصوتنا ووقفتنا إلى جانب قضيته الإنسانية، كما أن الوقفة جاءت أيضا نصرة لأهالي النقب الذين يتعرضون للاعتداء والاعتقال منذ أيام ومصادرة وسلب أراضيهم.

وشهدت بلدات عربية تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تجريف الأراضي العربية في النقب، وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجات أهالي النقب التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية

هذا، وتنظم وقفات احتجاجية ضد الاعتداء على أهالي النقب، في يافا وحيفا، مساء اليوم الأحد، وفي الناصرة مساء غد الإثنين، وفي اللد، مساء بعد غد الثلاثاء.