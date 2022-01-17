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اعتقال مشتبهين بقتل أحمد عمرية من إبطن

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 12:30

اعتقال مشتبهين بقتل أحمد عمرية من إبطن
المرحوم أحمد عمرية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص من الخوالد، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب أحمد عمرية (25 عاما) من قرية إبطن، في جريمة إطلاق نار اقتُرفت بالقرب من مفرق "السعادة" في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست) بمدينة حيفا، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "مع انتهاء مطاردة وأنشطة تفتيش واسعة النطاق في قريتي الخوالد وإبطن، ألقت الشرطة القبض على 3 مشتبهين من سكان قرية الخوالد، بشبهة ضلوعهم في جريمة القتل التي وقعت، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بالقرب من التشيك بوست في حيفا".

وأضافت أن "الوحدة المركزية للتحقيق، لواء الساحل، تواصل التحقيق في ملابسات جريمة القتل التي وقعت في ذلك اليوم في تشيك بوست في مدينة حيفا، وأسفرت عن مقتل أحد سكان قرية إبطن البالغ 25 عاما، بعد تعرضه لإطلاق نار نحوه من مركبة عابرة. ومع انتهاء نشاط تفتيش أُجري، صباح اليوم، بمشاركة مئات أفراد الشرطة وحرس الحدود، تم إلقاء القبض على 3 مشتبهين من سكان قرية الخوالد (21 و28 و40 عاما) بشبهة تورطهم في جريمة القتل. كما أحالت الشرطة 6 مشتبهين آخرين للتحقيق".

هذا، وتنظر محكمة الصلح في حيفا في طلب الشرطة لتمديد توقيف كافة المشتبهين على ذمة التحقيق.

بودكاست عرب 48

#إبطن
#أحمد عمرية
#الخوالد
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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