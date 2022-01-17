شجار بين طلاب مدرسة في أم الفحم

اعتقلت الشرطة مشتبهين بالمشاركة في شجار داخل إحدى المدارس في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "مشادة كلامية بين عدد من الطلاب في مدينة أم الفحم تطورت لشجار، تخلله استخدام غاز مسيل للدموع. وأُلقي القبض على مشتبهين، وجرى إحالة مشتبهين آخرين لضلوعهم في شجار داخل مدرسة في أم الفحم".

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول "شجار داخل مدرسة في مدينة أم الفحم، بين طلاب من شعبة الحادي عشر وطلاب من الثاني عشر. نشب الشجار وفقا للشبهات في أعقاب مشادة كلامية تافهة بين طلاب من سكان المدينة وآخرين من سكان قرية سالم، والذي تخلله استخدام غاز مسيل للدموع".

وختمت بالقول إنه "أُلقي القبض على مشتبهين، وتم إحالة مشتبهين آخرين للتحقيق، وذلك لضلوعهم في الشجار، كما تنوي الشرطة وفقت لتطورات التحقيق إحالتهم للمحكمة من أجل النظر في طلبها لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".