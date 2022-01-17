  2. محليات
  3. أخبار محلية

شجار بين طلاب مدرسة في أم الفحم

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 10:43

شجار بين طلاب مدرسة في أم الفحم
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة مشتبهين بالمشاركة في شجار داخل إحدى المدارس في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "مشادة كلامية بين عدد من الطلاب في مدينة أم الفحم تطورت لشجار، تخلله استخدام غاز مسيل للدموع. وأُلقي القبض على مشتبهين، وجرى إحالة مشتبهين آخرين لضلوعهم في شجار داخل مدرسة في أم الفحم".

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول "شجار داخل مدرسة في مدينة أم الفحم، بين طلاب من شعبة الحادي عشر وطلاب من الثاني عشر. نشب الشجار وفقا للشبهات في أعقاب مشادة كلامية تافهة بين طلاب من سكان المدينة وآخرين من سكان قرية سالم، والذي تخلله استخدام غاز مسيل للدموع".

وختمت بالقول إنه "أُلقي القبض على مشتبهين، وتم إحالة مشتبهين آخرين للتحقيق، وذلك لضلوعهم في الشجار، كما تنوي الشرطة وفقت لتطورات التحقيق إحالتهم للمحكمة من أجل النظر في طلبها لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#طلاب
#مدارس

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال 7 أشخاص من الزرنوق على خلفية مظاهرة النقب
اعتقال 7 أشخاص من الزرنوق على خلفية مظاهرة النقب

2022-01-17

حالة الطقس: صاف وشديد البرودة
حالة الطقس: صاف وشديد البرودة

2022-01-17

جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن
جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

2022-01-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

2022-01-16
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

2022-01-16
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16
النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

2022-01-16
بينيت: أعارض دولة فلسطينية والقادة بالعالم لا يسألون عن الموضوع

بينيت: أعارض دولة فلسطينية والقادة بالعالم لا يسألون عن الموضوع

2022-01-16