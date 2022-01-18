تمرير قانون تجديد تلقائي لتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا) لكبار السن

قدم النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطيّ ورئيس كتلة القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، مساء أمس الإثنين، اقتراح قانون ينص على تجديد تلقائي لتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا)، بعد أن احتاج كبار السن أن يقوموا بتجديد تقديم هذه الطلبات كل بداية عام، وهو ما كان يشكل لهم صعوبة معينة في التعامل وتحضير المستندات من خلال الوصول لمؤسسة البلدية أو المجلس المحلي، أو من خلال الوسائل الإلكترونية، أو في حالة نسيانهم ذلك، ومر الاقتراح بدعم غالبية أعضاء الكنيست ودون معارضة.

وقال النائب أبو شحادة إن "تمرير هذا القانون يوفر الكثير من المجهود الذي كان يجب أن يبذله كبارنا من أجل الحصول على تخفيض في ضريبة المسقفات (الأرنونا)، فكل مساعدة ولو كانت صغيرة في سبيل تسهيل الإجراءات أمام هذه الشريحة الهامة جدا من مجتمعنا نعتز في تقديمها".

وأضاف أن "شريحة كبار السن عانت، وما زالت على مدار السنوات، من الكثير من الصعوبات والتعقيدات في كل ما يتعلق بالمعاملات أمام المؤسسات الرسمية، إذ أنها في غالبيتها إلكترونية وغير متاحة لشريحة كبار السن".

وختم أبو شحادة بالقول إن "موضوع الإتاحة نعمل عليه ونتابعه من خلال عملنا البرلماني، لتذييل العقبات أمامهم وتسهيلها أمام من يواجه صعوبات في المجالات المختلفة. هذا القانون كان خطوة أخرى في الطريق الصحيح، وبدورنا سنستمر في خدمة أهلنا ومتابعة قضاياهم، سواء كانت تقنية صغيرة أو معقدة".