  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمرير قانون تجديد تلقائي لتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا) لكبار السن

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 08:32

تمرير قانون تجديد تلقائي لتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا) لكبار السن
النائب سامي أبو شحادة (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدم النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطيّ ورئيس كتلة القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، مساء أمس الإثنين، اقتراح قانون ينص على تجديد تلقائي لتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا)، بعد أن احتاج كبار السن أن يقوموا بتجديد تقديم هذه الطلبات كل بداية عام، وهو ما كان يشكل لهم صعوبة معينة في التعامل وتحضير المستندات من خلال الوصول لمؤسسة البلدية أو المجلس المحلي، أو من خلال الوسائل الإلكترونية، أو في حالة نسيانهم ذلك، ومر الاقتراح بدعم غالبية أعضاء الكنيست ودون معارضة.

وقال النائب أبو شحادة إن "تمرير هذا القانون يوفر الكثير من المجهود الذي كان يجب أن يبذله كبارنا من أجل الحصول على تخفيض في ضريبة المسقفات (الأرنونا)، فكل مساعدة ولو كانت صغيرة في سبيل تسهيل الإجراءات أمام هذه الشريحة الهامة جدا من مجتمعنا نعتز في تقديمها".

وأضاف أن "شريحة كبار السن عانت، وما زالت على مدار السنوات، من الكثير من الصعوبات والتعقيدات في كل ما يتعلق بالمعاملات أمام المؤسسات الرسمية، إذ أنها في غالبيتها إلكترونية وغير متاحة لشريحة كبار السن".

وختم أبو شحادة بالقول إن "موضوع الإتاحة نعمل عليه ونتابعه من خلال عملنا البرلماني، لتذييل العقبات أمامهم وتسهيلها أمام من يواجه صعوبات في المجالات المختلفة. هذا القانون كان خطوة أخرى في الطريق الصحيح، وبدورنا سنستمر في خدمة أهلنا ومتابعة قضاياهم، سواء كانت تقنية صغيرة أو معقدة".

بودكاست عرب 48

#أرنونا
#ضريبة المسقفات
#كبار السن
#التجمع
#المشتركة
#سامي أبو شحادة

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتحام بلدات واعتقال 41 شابا بالنقب
اقتحام بلدات واعتقال 41 شابا بالنقب

2022-01-18

استمرار موجة البرد القارس... واحتمال تساقُط ثلوج 
استمرار موجة البرد القارس... واحتمال تساقُط ثلوج 

2022-01-17

القضاء الإسرائيلي كأداة للقمع: تطوّرات أوضاع معتَقلي النقب
القضاء الإسرائيلي كأداة للقمع: تطوّرات أوضاع معتَقلي النقب

2022-01-17

الأكثر قراءة

قتلى وجرحى بانفجارات أبو ظبي والحوثي يتحدث عن عملية بالإمارات

قتلى وجرحى بانفجارات أبو ظبي والحوثي يتحدث عن عملية بالإمارات

2022-01-17
الشيخ جراح: عائلة الصالحية تتصدى لإخلاء منزلها

الشيخ جراح: عائلة الصالحية تتصدى لإخلاء منزلها

2022-01-17
استشهاد سليمان الهذلين متأثرا بإصابته دهسا من قبل الاحتلال

استشهاد سليمان الهذلين متأثرا بإصابته دهسا من قبل الاحتلال

2022-01-17
السودان: مقتل 7 متظاهرين ودعوة إلى عصيان مدنيّ شامل

السودان: مقتل 7 متظاهرين ودعوة إلى عصيان مدنيّ شامل

2022-01-17
شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم

شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم

2022-01-17