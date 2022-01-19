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الثلوج تكسو مجدل شمس وانقطاع الطرق أمام حركة السير

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 09:26

الثلوج تكسو مجدل شمس وانقطاع الطرق أمام حركة السير
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تتساقط الثلوج بكثافة منذ ليلة أمس، الثلاثاء، في شمالي الجولان السوري المحتل بين منطقتي جبل الشيخ حتى عين الزيوان، ما أدت إلى إغلاق طرق وصعوبة التنقل.

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى شمالي الجولان منذ ساعات الصباح الباكر بسبب تساقط الثلوج الوافر.

ووصلت سماكة الثلوج في الحارات العليا في مجدل شمس إلى 15 سنتيمترًا، وفقًا لما أشار إليه موقع "جولاني"، ما أدى إلى تعطيل حركة السير بشكل كامل.

وأضاف موقع "جولاني" المحلي أن "شمالي الجولان يشهد منذ يومين موجة برد شديدة، وصلت خلالها درجات الحرارة إلى -3 درجات مئوية. أما تساقط الثلوج فقد بدأ بعد منتصف الليل بقليل، ومن المتوقع أن يستمر طيلة اليوم ولكن بصورة متقطعة".

أما في ما يخص الأرصاد الجويّة، فتشير إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في الأيام المُقبلة، لم تلغي احتمال عاصفة ثلجية أخرى خلال أسبوع.

بودكاست عرب 48

#مجدل شمس
#شمالي الجولان السوري المحتل

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