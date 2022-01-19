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النقب: المتابعة تدعو لاجتماع طارئ السبت ولاستئناف الحراك الشعبيّ

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 18:07

النقب: المتابعة تدعو لاجتماع طارئ السبت ولاستئناف الحراك الشعبيّ
أطفال النقب بمواجهة عناصر الأمن ("عرب 48" - وليد العبرة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

دعت لجنة المتابعة العليا، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ في النقب السبت المقبل، وإلى استئناف الحراك الشعبيّ إزاء ما يتعرّض له أهالي النقب، وضدّ أعمال التجريف بأراضي الأطرش وما تلاها من قمع وهجوم وحشي على المتظاهرين، وضدّ التهجير المخطّط، والتي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضه.

وذكرت المتابعة في بيان أن دعوتها للاجتماع تأتي "بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب"، موضحة أنّ الاجتماع "سيُعقد يوم السبت القريب، الساعة 12:30 ظهرا، في خيمة الاحتجاج في الأطرش في النقب، على ضوء استفحال الاعتقالات واستمرارها بين شبان وشابات النقب، ردا على الاحتجاجات المشروع والطبيعية، لأهلنا الذين هبّوا للدفاع عن أراضيهم".

وأوضحت أنه "سيتم في الاجتماع، التداول بالخطوات الشعبية على مختلف المستويات، من أجل استنهاض الحراك الجماهيري في النقب ومختلف أنحاء البلاد، تضامنا مع أهلنا في النقب، ضد الهجمة السلطوية على أراضيهم، والوقوف إلى جانب المعتقلين، حتى إطلاق سراحهم، ووقف عمليات المداهمات لعشرات البيوت الجارية يوميا في النقب".

ولفت البيان إلى أن رئيس المتابعة، محمد بركة، "عمّم رسالة على اللجان الشعبية في مختلف البلدات في جميع المناطق، لاستنهاض الحراك الشعبي التضامني، وجاء في الرسالة، أنه ’على خلفية الاعتقالات والمحاكمات ومداهمات البيوت في النقب الأشمّ، أقترِح تنظيم وقفات محلية أو مناطقية خلال نهاية الأسبوع الحالي في مختلف مناطق البلاد’".

وتابعت الرسالة أن "الأوضاع قاسية والهجمة شاملة على الإنسان والأرض والبيت في النقب، وتحتاج إلى وقفة عزّ".

بودكاست عرب 48

#لجنة المتابعة العليا
#النقب
#التهجير في النقب
#حملة اعتقالات
#اجتماع طارئ

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