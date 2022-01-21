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مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 15:20

مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة
من الوقفة الاحتجاجية بمجد الكروم، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

نظمت اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة في مجد الكروم بمنطقة الشاغور ضد موجة السرقات وظاهرة العنف والجريمة، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية في القرية.

وجاءت هذه الوقفة إثر ازدياد الجرائم والسرقات في البلدة، ولمطالبة الشرطة من أجل القيام بعملها وتوفير الأمان للأهالي في المنازل والمحال التجارية.


ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات منددة بتواطؤ الشرطة وتقاعسها في توفير الأمن والأمان ومحاربة ظاهرة العنف والجريمة الآخذة بالازدياد في مجد الكروم.

هذا، وشهدت مجد الكروم في الأيام الأخيرة عمليات مداهمة وسرقة لمنازل مأهولة، ما أثار استنكار واستياء الأهالي.

وقال عضو اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم، عز الدين بدران، إننا "نلحظ تقاعس الشرطة في محاربة ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي، وفي الآونة الأخيرة نشهد عمليات سرقة وإطلاق نار في البلدة دون أي اكتراث من قبل الشرطة".

وشدد على ضرورة الالتفاف من حول الحراك الشعبي خلال الأسابيع القادمة وإطلاق صرختنا في ظل تقاعس الشرطة.

وذكر رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، أن "ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي تتطلب عملا جديا وخطة طويلة الأمد من قبل لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من أجل إعادة نبض الحراك الشعبي في ظل التراجع الموجود عما شهدناه قبل".

ودعا صليبي المواطنين إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية من أجل محاربة ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

بودكاست عرب 48

#مجد الكروم
#سرقات
#العنف والجريمة
#لجان شعبية
#وقفات احتجاجية
#توتطؤ الشرطة

مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

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