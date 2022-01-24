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إصابة خطيرة في حادث طرق بالجولان

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 12:13

إصابة خطيرة في حادث طرق بالجولان
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق سيارة خصوصية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع 808 في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، صباح اليوم الإثنين.

وأفادت طواقم الإنقاذ أنه تلقينا بلاغا الساعة 10:50 في مركز الاستعلامات 102 حول حادث طرق وقع ذاتيا على شارع 808 بين مستوطنتي "أنيعام" و"يونتان"، وعلى الفور توجه طاقما إنقاذ إلى المكان، ووجدا سيارة خصوصية في قناة للمياه إلى جانب الشارع، وجرى تخليص سائقها المصاب، وهو بحالة خطيرة.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب ونقله بمروحية طبية، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.

هذا، وحذرت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" سائقي المركبات المختلفة من السياقة في ظل أجواء الطقس العاصفة وانتشار الضباب بكثافة على الشوارع في مختلف أنحاء البلاد.

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#الجولان
#حوادث الطرق
#إصابات
#سيارات

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