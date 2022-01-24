3282 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم

يستدل من المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات النشطة بعدوى كورونا في مدينة أم الفحم، بلغ 3282 إصابة، لغاية صباح اليوم الإثنين.

وأم الفحم حمراء، وفقا لخطة "رَمزور"، وهي الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا.

وأفادت بلدية أم الفحم أن عدد المصابين بعدوى كورونا في المدينة، تجاوز ثلاثة آلاف مصاب، لغاية اليوم.

وأوضحت البلدية أن "عدد الإصابات الفعلية، الآن: 3282 حالة مرضيّة نشطة. وعدد الإصابات الجديدة التي شخصت، اليوم: 741 إصابة. اللون: أحمر بعلامة: 10 وفق المؤشر الضوئي لكورونا. عدد الفحوصات التي تمت خلال اليوم الأخير: 3115 فحصًا. عدد حالات العزل الصحي المسجلّة: 1338.عدد المتطعمين - جرعة أولى: 35110. عدد المتطعمين - جرعة ثانية: 29896. عدد المتطعمين - جرعة ثالثة: 15606. תعدد المصابين منذ البداية: 13952 إصابة".

وشددت الدوائر الصحية على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والحصول على التطعيمات للوقاية من عدوى كورونا، محذرة من انتشار سريع للمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي بدأت بالتغلغل بين الناس، إذ ازدادت أعداد المُصابين في البلاد بشكلٍ مُقلق، في الأيام الأخيرة.

يذكر أن محطات التطعيم ضد فيروس كورونا، ومحطات الفحوصات في البلاد، تستقبل الراغبين بالحصول على التطعيم، والراغبين بإجراء الفحوصات.