عبلين: اعتقال 6 مشتبهين بالإِتاوة والابتزاز

اعتقلت الشرطة فجر اليوم، الثلاثاء، 6 مشتبهين من قرية عبلين، بالابتزاز والتهديد والإِتاوة وغسل الأموال.

وأعلنت الشرطة أن الاعتقال جاء بعد تحقيقات مكثفة أجرتها و"الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة" - (لاهف 433) التابعة لها، في إطار "محاربة عائلات الإجرام في المجتمع العربي".

وبحسب الاشتباه، فإن "عدد من العناصر الإجرامية من إحدى العائلات، توجهوا إلى الفائزين بمناقصة جمع وإخلاء النفايات والقمامة في منطقة عبلين، وأرسلوا لهم رسائل تهديد بأنهم سيتعرضون للأذى إذا لم يمتثلوا لطلب الابتزاز ودفع مئات الآلاف من الشواكل".

ووفقا للشرطة "تبين أن الفائزين بالمناقصة، خافوا على حياتهم وحياة عمالهم واضطروا لإغلاق المكب، ودفعوا مئات الآلاف من الشواكل للمبتزين عن طريق الشيكات، والتي تم صرفها عن طريق محل صرافة. وبعد مداهمة منازل المشتبه بهم تم ضبط أموال وسيارات وأدلة عديدة".

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين وفقا للتطورات في التحقيق.