  2. محليات
  3. أخبار محلية

عبلين: اعتقال 6 مشتبهين بالإِتاوة والابتزاز

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 09:48

عبلين: اعتقال 6 مشتبهين بالإِتاوة والابتزاز
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة فجر اليوم، الثلاثاء، 6 مشتبهين من قرية عبلين، بالابتزاز والتهديد والإِتاوة وغسل الأموال.

وأعلنت الشرطة أن الاعتقال جاء بعد تحقيقات مكثفة أجرتها و"الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة" - (لاهف 433) التابعة لها، في إطار "محاربة عائلات الإجرام في المجتمع العربي".

وبحسب الاشتباه، فإن "عدد من العناصر الإجرامية من إحدى العائلات، توجهوا إلى الفائزين بمناقصة جمع وإخلاء النفايات والقمامة في منطقة عبلين، وأرسلوا لهم رسائل تهديد بأنهم سيتعرضون للأذى إذا لم يمتثلوا لطلب الابتزاز ودفع مئات الآلاف من الشواكل".

ووفقا للشرطة "تبين أن الفائزين بالمناقصة، خافوا على حياتهم وحياة عمالهم واضطروا لإغلاق المكب، ودفعوا مئات الآلاف من الشواكل للمبتزين عن طريق الشيكات، والتي تم صرفها عن طريق محل صرافة. وبعد مداهمة منازل المشتبه بهم تم ضبط أموال وسيارات وأدلة عديدة".

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين وفقا للتطورات في التحقيق.

بودكاست عرب 48

#عبلين
#ابتزاز
#إِتاوة
#اعتقالات

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع عامل إثر إصابته بمصنع في النقب
مصرع عامل إثر إصابته بمصنع في النقب

2022-01-25

إصابة امرأة وطفلة بانفجار سيارة في رحوفوت
إصابة امرأة وطفلة بانفجار سيارة في رحوفوت

2022-01-25

هدم العراقيب للمرة 197
هدم العراقيب للمرة 197

2022-01-25

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24