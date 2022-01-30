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ارتفاع بـ23 سم في منسوب المياه ببحيرة طبرية في الأيام الأخيرة

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 08:43

ارتفاع بـ23 سم في منسوب المياه ببحيرة طبرية في الأيام الأخيرة
بحيرة طبرية (تصوير اتحاد مدن طبرية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

واصل منسوب المياه في بحيرة طبرية بالازدياد إثر تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في الأيام الأخيرة، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية استمر بالارتفاع بسنتيمترات عدة منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وارتفع منسوب المياه في طبرية بـ4.5 سم منذ أمس، و23 سم منذ يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لمعطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.32- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.52 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتوقع الراصد الجوي هطولها في الأيام القريبة المقبلة ولغاية انتهاء فصل الشتاء الجاري.

يذكر أن انخفاض منسوب المياه يعود إلى ضخ المياه من بحيرة طبرية، ونقلها إلى منطقة النقب، جنوبي البلاد، في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.

بودكاست عرب 48

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه
#حالة الطقس
#ثلوج وأمطار

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