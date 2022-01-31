مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب باقة الغربية

لقيت مديحة جبارين (38 عاما) متزوجة وأم لطفلين من مدينة أم الفحم مصرعها وأصيب 5 بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الإثنين، على شارع رقم 6 بمساره بالقرب من مدينة باقة الغربية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع رقم 6، وعلى الفور هرعت للمكان طواقم طبية التي عملت بمساعدة طواقم الإنقاذ والإطفاء على تخليص بعض الأشخاص ممكن علقوا داخل مركبة خصوصية.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للجرحى، ونقلتهم على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما أعلن الطاقم الطبي عن وفاة امرأة تأثرا بإصابتها الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع 6 بسماره قرب باقة الغربية، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة ومركبة خصوصية.

وأغلقت الشرطة شارع 6 من الجنوب إلى الشمال أمام حركة المركبات، حيث شهد الشارع اختناقات مرورية، وطلبت الشرطة من جمهور السائقين السفر عبر طرقات بديلة.

وأخضعت الشرطة سائق الشحنة الضالعة في الحادث للتحقيق، وهو من سكان بئر السبع ويبلغ من العمر 21 عاما.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 20 شخصا، بينهم 7 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.