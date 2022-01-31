رهط: طلاب ابن خلدون يتظاهرون ضد العنف والجريمة

تظاهر طلاب مدرسة ابن خلدون الابتدائية في مدينة رهط بمنطقة النقب، صباح اليوم الإثنين، ضد العنف والجريمة، واحتجاجا على خلفية إصابة زميلهم الطالب يوسف سمير الأفينش من الصف الثاني، بعيار ناري طائش في عنقه، يوم السبت الماضي، ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

وشارك في التظاهرة مديرة المدرسة، بشرى الهزيل، وطاقم العلمين، ومدير قسم التربية والتعليم في بلدية رهط، د. علي الهزيل، ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، سلامة أبو خرمة، وعدد من الأهالي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات مطالبة بالعيش في أمان، ونبذ العنف والجريمة.

وكان الطالب قد أصيب بالخطأ في جريمة إطلاق نار وقعت خلال شجار عائلي في مدينة رهط، ظهر السبت.