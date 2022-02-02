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قرار بعدم مقاضاة الشرطي قاتل الشهيد حمدان

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 08:22

قرار بعدم مقاضاة الشرطي قاتل الشهيد حمدان
الشهيد خير الدين حمدان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عدم تقديم لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الذين شاركوا في جريمة قتل الشهيد خير الدين حمدان من كفر كنا، يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، دون أن يشكّل أي خطر على أحد.

وأفاد مدير مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبلغ، أمس الثلاثاء، الطاقم الموكل بمتابعة ملف الشهيد خير الدين حمدان، بقرار عدم تقديم لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الضالعين في قتل الشهيد حمدان، وقال إنه سيبعث لهم القرار المفصل، اليوم الأربعاء.

وأكد أنه "لن نرفع الراية البيضاء، وسنواصل ملاحقة القتلة وكل من يعدم شبابنا، لدينا في مؤسسة ميزان العديد من الملفات المشابهة لجرائم الشرطة، وسنعمل على ملاحقتهم وإحقاق العدالة".

تحقيق: كم مرة كان من الممكن أن ينجو خير حمدان؟ 
يكشف التحقيق الذي أجراه "عرب ٤٨" أن الشهيد خير حمدان نزف نحو خمسين دقيقة منذ سحبه رجال الشرطة إلى داخل السيارة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته عدة مرات، لكن سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف سلكا طرقا أطول وأبعد على الرغم من الإصابة الحرجة...

وكان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) قد أبلغ عائلة الشهيد حمدان في شهر أيار/ مايو 2020، بإغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الذين شاركوا في جريمة القتل.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 المستشار القضائي للحكومة، بفتح تحقيق ومحاكمة الشرطي الذي قتل الشهيد حمدان، في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بإطلاق ثلاث رصاصات عليه، في قريته كفر كنا في الجليل.

يذكر أن التحقيق الذي أجراه "عرب 48"، في حينه، كشف أن الشهيد حمدان نزف نحو خمسين دقيقة منذ أن سحبه أفراد الشرطة إلى داخل السيارة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته عدة مرات، لكن سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف سلكا طرقا أطول وأبعد على الرغم من الإصابة الحرجة.

بودكاست عرب 48

#الشهيد خير الدين حمدان
#قتلوا برصاص الشرطة
#كفر كنا
#عمر خمايسي
#ميزان

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