قتيل وإصابات بينها خطيرة بحادثي طرق قرب باقة وشارع 6

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك بحادثي طرق وقعا على طرقات البلاد في ساعات متأخرة من الليل وصباح اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابات جراء حادث طرق وقع على شارع 6 بمساره قرب كريات جات، وعلى الفور وصل طاقم طبي للمكان وأقر وفاة شخص في مكان الحادث، فيما قدم الإسعافات الأولية لشخصين ونقلهما بحالة متوسطة للمستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم بين شاحنتين على شارع رقم 6 قرب كريات جات.

وأغلقت الشرطة مسار الشارع باتجاه الشمال، وطالبت جمهور السائقين عدم التوجه للمكان والسفر عبر طرقات بديلة لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.

وبعد منتصف الليل، أصيب 3 شبان بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق بالقرب من مدينة باقة الغربية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 574 بمساهر بالقرب من باقة الغربية.

وقامت الطواقم الطبية بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي نجم جراء تصادم بين مركبتين.

ووفقا لشهود عيان، فإن دورية شرطية كانت تلاحق مركبة يقودها على ما يبدو شاب من باقة الغربية، وخلال المطاردة اصطدمت مركبته بمركبة أخرى.