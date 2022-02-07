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وفاة والد الشهيد رامز بشناق من كفر مندا

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 11:55

وفاة والد الشهيد رامز بشناق من كفر مندا
والد الشهيد والرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي في قرية كفر مندا، صباح اليوم الإثنين، الحاج عباس حمد بشناق، والد شهيد هبة القدس والأقصى، رامز بشناق.

ونعت عائلة الفقيد والد الشهيد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، الحاج عباس حمد بشناق (أبو راجي) من قرية كفر مندا، والد شهيد هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، الشهيد رامز عباس بشناق.

وسيشيع جثمان الفقيد، اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر. وتستقبل العائلة المعزين في قاعة مسجد التقوى بالقرية.

يذكر أن والدة شهيد هبة القدس والأقصى رامز بشناق، الحاجة حليمة مصطفى بشناق (أم راجي) حرم الحاج عباس حمد بشناق، توفيت قبل أربعة أشهر، يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

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#وفيات
#هبة القدس والأقصى
#كفر مندا
#رامز عباس بشناق

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