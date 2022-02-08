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الناصرة: وقفة إسناد للأسير أبو سليم

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 19:23

الناصرة: وقفة إسناد للأسير أبو سليم
مشاركون في الوقفة التضامنية ("عرب 48")
تحرير: باسل مغربي
زكريا حسن زكريا حسن

شارك العشرات، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية في الناصرة، مع الأسير الشيخ ناظم أبو سليم، الذي يعاني من حالة صحيّة خطيرة.

ونُظّمت الوقفة في مركز المدينة، بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

ورفع المتظاهرون صور أبو سليم إمام مسجد شهاب الدين في الناصرة، ورددوا الهتافات دعما وإسنادا للأسرى في السجون الإسرائيلية. ومن بينها: "يا أسرانا يا أبطال صبرا صبرا عالأغلال"، و"ليل الظلم مهما طال راح يزول الاحتلال"، و"ما في ذل وما في جوع الأسرى راسهم مرفوع".

كما رُفِعت في الوقفة لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، و"سينجلي ظلام السجن ويبزغ فجر الحرية"، و"حق الأسير في العلاج غير خاضع للنقاش"، وغيرها.

ويقبع أبو سليم في السجون الإسرائيلية، منذ نحو عام، ويقضي محكوميّة 24 شهرا من السجن الفعلي بتهمة التحريض على العنف، وتبني فِكر تنظيمات معادية لإسرائيل. ومن المقرَّر أن يُنظَر خلال شباط/ فبراير الجاري في طلب تخفيض مدة سجنه.

مشاركون في الوقفة التضامنية ("عرب 48")

ويعاني الأسير المعتقل في مستشفى سجن الرملة "من آلام في القلب، ويحمل تقارير طبية تؤكد الحاجة لاستبدال صمام في القلب، لكن سلطات السجون تماطل وتؤجل، ووجوده في مستشفى السجن يؤكد أن حالته في غاية الصعوبة، لكن هذا التأجيل يهدف إلى إضافة عقوبة أخرى على عقوبة السجن".

بودكاست عرب 48

#الأسير الشيخ ناظم أبو سليم
#الناصرة
#الأسرى
#السجون الإسرائيلية

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