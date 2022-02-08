تمديد اعتقال والد وزوجته بشبهة ضرب وحبس وتجويع الأطفال

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال والد وزوجته من منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة تعنيف أبناء الوالد.

وجاء في التفاصيل أن المحكمة مددت اعتقال الوالد وزوجته، لغاية يوم 13 شباط/ فبراير الجاري، للاشتباه بتنفيذ اعتداءات خطيرة على أبناء الوالد (أعمارهم 5 و7 و8 أعوام) في مناسبات عدة.

ووفقا للشرطة فإنه "إثر معلومات عن عدم وصول الأطفال للمدرسة منذ عدّة أيّام، شرعت الشّرطة بالتّحقيق ووصل أفراد الشّرطة، يوم الأربعاء الماضي، إلى منزلهم، وبعد رفضهم فتح باب منزلهم، اقتحم أفراد الشّرطة الغرفة، إذ تمّ حبسهم ووجدوهم وهم خائفون ومصابون".

واعتقلت الشرطة الوالد وزوجته اللذين اعتادا، حسب الشبهات، على حبس الأبناء الثلاثة في إحدى غرف المنزل، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتجويعهم.

ونُقل الطفل الأصغر (5 أعوام) لتلقي العلاج في المركز الطبي "رمبام" في مدينة حيفا.

هذا، وأعلنت الشرطة أنها تواصل التحقيق في ملابسات تعنيف الأطفال المذكورين.