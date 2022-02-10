محاولة قتل امرأة من أبو سنان: تصريح ادعاء ضد طليقها وآخرين

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الخميس، تصريح مدع ضد شخص وأربعة مشتبهين آخرين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم، في الأيام القريبة، مرفقة بطلب توقيف حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، ونسبت إليهم تهمة محاولة قتل امرأة من قرية أبو سنان في جريمة إطلاق نار وإصابتها بجروح بالغة الخطورة، وارتكاب مخالفات أخرى بينها تهديد الضحية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت طليق الضحية من أبو سنان و4 مشتبهين آخرين بينهم 3 قاصرين من قرية طرعان.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق، يوم 16 تموز/ يوليو 2021، إثر تلقيها بلاغا حول إصابة امرأة بعيارات نارية بالقرب من منزلها في أبو سنان. وتبين أن الضحية (44 عاما) من سكان أبو سنان كانت قد تطلقت من زوجها البالغ 50 عاما من سكان المكان قبل حوالي 7 سنوات واستمرت في السكن بالقرب منه، وأدارت في هذه الفترة ملفا قضائيا ضده بما يتعلق بتقسيم الأملاك.

وأضافت أنه "خلال السنوات الأخيرة كانت هناك محاولتان لقتل الضحية، إذ تم إطلاق سهم من بندقية صيد نحوها، وتلقت تهديدات خطيرة على حياتها من جهة طليقها."

وأشارت إلى أنه "تبين من خلال التحقيق أن الزوج قام بالتخطيط مع شقيق زوجته الثانية لقتل الضحية، وهي طليقته، مقابل مبلغ 80,000 شيكل قام بدفعه نقدا. بعد ذلك قام المشتبه الآخر بالتواصل مع قاصرين وقاموا بالتسلح بهدف قتل الضحية. وتبين أيضا من خلال التحقيق أنه، يوم 16 تموز/ يوليو 2021، وصل المشتبهون الثلاثة بمركبة المشتبه شقيق زوجة المشتبه الأول ووصلوا إلى كرم زيتون قريب من بيت الضحية، إذ تولى أحدهم سياقة السيارة ووصل الآخران من كرم الزيتون نحو الضحية، يحمل أحدهما سلاحا غير مرخص من نوع كارلو، وأطلق النار نحو الضحية وأصابها بجروح بالغة الخطورة (وفق مصادر طبية) وبعد ذلك لاذ الثلاثة بالفرار".

وبحسب الشرطة فإنه "بعد خمسة أشهر من التحقيق السري والمعقد الذي تخلل إجراءات تحقيق عديدة وجمع إفادات، نجح محققو الشرطة بجمع أدلة وبينات بواسطة وسائل تكنولوجية، ومع تلقي تقرير شامل من التشخيص الجنائي ألقي القبض قبل حوالي الشهر على ثلاثة مشتبهين قاصرين (17 عاما) من سكان قرية طرعان وشقيق زوجة المشتبه الرئيسي البالغ 30 عاما، وعلى طليق الضحية البالغ 50 عاما من سكان أبو سنان بشبهة ضلوعهم في الجريمة".

ومددت المحكمة توقيف المشتبهين من حين لآخر، إلى أن قدمت النيابة العامة، صباح اليوم، تصريح مدع ضد كافة المشتبهين. وألغت المحكمة امر حظر النشر على تفاصيل الملف ما عدا نشر اسم الضحية والمشتبهين القاصرين.