  2. محليات
  3. أخبار محلية

ارتفاع بنحو 5 سم في منسوب بحيرة طبرية خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 11/02/2022 - 09:31

ارتفاع بنحو 5 سم في منسوب بحيرة طبرية خلال 24 ساعة
بحيرة طبرية (تصوير اتحاد مدن طبرية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

واصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بفعل تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في الأسبوع الجاري، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الجمعة.

وازداد منسوب المياه في بحيرة طبرية بشكل لافت منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وأفاد الناطق بلسان سلطة المياه أن منسوب المياه في طبرية ارتفع بـ5 سم، منذ يوم أمس الخميس.

ووفقا لمعطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 208.80- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.22 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وفي سياق ذي صلة، توقع الراصد الجوي في البلاد أن تبدأ درجات الحرارة، اليوم، بالارتفاع تدريجيًّا لغاية يوم الإثنين المقبل، لكنّها تكون أدنى من معدلاتها السنوية. وتستقر الأجواء، اليوم، بشكل عام مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارًا تتحول إلى شرقية ليلًا.

بودكاست عرب 48

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه
#حالة الطقس

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منصور عباس يرفض وصم إسرائيل بالأبرتهايد
منصور عباس يرفض وصم إسرائيل بالأبرتهايد

2022-02-11

اللد: وقفة احتجاجية تطالب بمحاكمة قتلة الشهيد موسى حسونة
اللد: وقفة احتجاجية تطالب بمحاكمة قتلة الشهيد موسى حسونة

2022-02-11

حالة الطقس: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين
حالة الطقس: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين

2022-02-11

الأكثر قراءة

تسجيل صوتي لعباس:

تسجيل صوتي لعباس: "سنرّد الصاع صاعين" بعد الاغتيال في نابلس

2022-02-10
حالة الطقس: أمطار الخميس وأجواء دافئة بنهاية الأسبوع

حالة الطقس: أمطار الخميس وأجواء دافئة بنهاية الأسبوع

2022-02-10

"مجلس نواب اليهود البريطانيين" لسموتريتش: "عُد للطائرة أنت غير مرغوب بك"

2022-02-10
شركات الطيران الإسرائيلية تهدّد بوقف رحلاتها إلى دبي

شركات الطيران الإسرائيلية تهدّد بوقف رحلاتها إلى دبي

2022-02-10
أزمة جامعة بيرزيت: القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة عنان الأتيرة تقدّم استقالتها

أزمة جامعة بيرزيت: القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة عنان الأتيرة تقدّم استقالتها

2022-02-10