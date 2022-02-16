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اتهام شاب من البعنة بالتهديد والابتزاز

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 13:13

اتهام شاب من البعنة بالتهديد والابتزاز
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الأربعاء، 7 لوائح اتهام ضد أحمد تيتي من بلدة البعنة على خلفية ضلوعه بالابتزاز والتآمر لارتكاب جريمة.

وأرفقت بلائحة الاتهام طلب تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لوائح الاتهام أن "المتهم كان يقوم بابتزاز وتهديد رجال أعمال ومقاولين ومواطنين، ومن ضمن ذلك طالب بتثبيت كاميرات على سطح منزل رغما عن أصحاب المنزل من أجل استخدامها في نشاط إجرامي، وفي حادثة أخرى حاول الابتزاز عن بواسطة التهديد بمبلغ 100 ألف شيكل من رجل أعمال مقابل الحراسة على معداته إذ هدده بتحضير المال وإلا تجهيز كفنه".

كما جاء فيها أنه "تبين خلال التحقيق أن المتهم قام بترويج المخدرات الخطيرة من أجل تمويل عمله الإجرامي".

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#البعنة
#اتهام
#ابتزاز

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