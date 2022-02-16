  2. محليات
  3. أخبار محلية

فواتير وهمية في أم الفحم بأكثر من 15 مليون شيكل

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 15:48

فواتير وهمية في أم الفحم بأكثر من 15 مليون شيكل
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت "فواتير وهمية في أم الفحم بمبالغ تقدر بأكثر من 15 مليون شيكل".

وأضافت أنه "في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية للعناصر الإجرامية، تم اليوم، تنفيذ أنشطة لتطبيق القانون من قبل وحدة 'لاهف 433' وسلطة الضرائب في أم الفحم والعفولة".

وبحسب الاشتباه، فإن "بعض المشتبه بهم، الذين يمتلكون أعمالا في مجال مواد البناء وشركات السيارات، يستخدمون فواتير وهمية، ويرتكبون مخالفات بمبالغ تقدر بأكثر من 15 مليون شيكل".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم خلال العملية تنفيذ 13 عملية تفتيش في محلات تجارية ومنازل عدد من المشتبه بهم، وتم حجز 7 سيارات. كما تم ضبط مسدس من نوع 'إيرسوفت' وأكثر من نصف مليون شيكل نقدا. وتم تسجيل مخالفات لمحلات تجارية. والتحقيقات مستمرة".

ومما يذكر أن الشرطة واصلت حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

هذا، وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#فواتير وهمية
#شرطة
#الجريمة الاقتصادية

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"إرهاب حقيقيّ": السلطات الإسرائيليّة تضيّق الخناق على مربّي المواشي بوادي عارة
"إرهاب حقيقيّ": السلطات الإسرائيليّة تضيّق الخناق على مربّي المواشي بوادي عارة

2022-02-16

مصرع شاب من الضفة في حادث عمل قرب القدس
مصرع شاب من الضفة في حادث عمل قرب القدس

2022-02-16

اتهام شاب من البعنة بالتهديد والابتزاز
اتهام شاب من البعنة بالتهديد والابتزاز

2022-02-16

الأكثر قراءة

قتيل في كفر كنا

قتيل في كفر كنا

2022-02-15
بسبب حزب الله: رفض مشاركة مجموعة تركية بعطاء ميناء حيفا

بسبب حزب الله: رفض مشاركة مجموعة تركية بعطاء ميناء حيفا

2022-02-15
بوتين: روسيا لا تريد حربا

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"... شولتس: الجهود الدبلوماسيّة "لم تُستنفَد"

2022-02-15
تحسبا من روسيا: إسرائيل منعت تزويد أوكرانيا بـ

تحسبا من روسيا: إسرائيل منعت تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"

2022-02-15
إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في بئر السبع

إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في بئر السبع

2022-02-15