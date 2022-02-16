فواتير وهمية في أم الفحم بأكثر من 15 مليون شيكل

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت "فواتير وهمية في أم الفحم بمبالغ تقدر بأكثر من 15 مليون شيكل".

وأضافت أنه "في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية للعناصر الإجرامية، تم اليوم، تنفيذ أنشطة لتطبيق القانون من قبل وحدة 'لاهف 433' وسلطة الضرائب في أم الفحم والعفولة".

وبحسب الاشتباه، فإن "بعض المشتبه بهم، الذين يمتلكون أعمالا في مجال مواد البناء وشركات السيارات، يستخدمون فواتير وهمية، ويرتكبون مخالفات بمبالغ تقدر بأكثر من 15 مليون شيكل".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم خلال العملية تنفيذ 13 عملية تفتيش في محلات تجارية ومنازل عدد من المشتبه بهم، وتم حجز 7 سيارات. كما تم ضبط مسدس من نوع 'إيرسوفت' وأكثر من نصف مليون شيكل نقدا. وتم تسجيل مخالفات لمحلات تجارية. والتحقيقات مستمرة".

ومما يذكر أن الشرطة واصلت حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

هذا، وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.