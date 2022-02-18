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تظاهرة أمام سجن "مجيدو" رفضًا للاعتداءات على الأسرى

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 17:26

تظاهرة أمام سجن "مجيدو" رفضًا للاعتداءات على الأسرى
من المكان ("عرب ٤٨")
عرب ٤٨/ أمير بويرات
تحرير: أحمد دراوشة

تظاهر العشرات، مساء اليوم، الجمعة، أمام سجن "مجيدو"، نصرة للأسرى ورفضًا للتضييقات عليهم من مصلحة السجون الإسرائيلية.

وجاءت الوقفة بدعوة من الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطيني، احتجاجًا على سياسة التضييق والتشديد على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "كفى تنكيلًا بالأسرى"، "شُلّت أيدي المعتدين على أسرانا"، "لا لسياسة العزل"، "أسرانا خط أحمر".

من التظاهرة ("عرب ٤٨")
من التظاهرة ("عرب ٤٨")

كما ألقت الأوضاع في حيّ الشيح جراح بظلالها على التظاهرة، فرفعت لافتات ترفض تهجير الحيّ، وهتف المتظاهرون نصرةً للحيّ.

وطالب المتظاهرون إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وهذه الوقفة هي واحدة من الوقفات التي أعلنت عنها الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني، على أن تتلوها وقفة الأسبوع القادم على مدخل عرعرة المثلث تحت عنوان "جمعة الصمود"، ووقفة أخرى الأسبوع الذي يليه بعنوان "جمعة الغضب".

بودكاست عرب 48

#سجن مجيدو
#الحركة الأسيرة
#الأسرى

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