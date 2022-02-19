  2. محليات
  3. أخبار محلية

البعنة: اعتقال 5 مشتبهين حاولوا تنفيذ جريمة قتل

تاريخ النشر: 19/02/2022 - 18:02

البعنة: اعتقال 5 مشتبهين حاولوا تنفيذ جريمة قتل
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت الشرطة، اليوم السبت، 5 أشخاص من بلدة البعنة في منطقة الشاغور، للاشتباه بمحاولتهم تنفيذ جريمة قتل انتقاما لمحاولة تفجير سيارة استقلها قريبهم يوم الخميس الماضي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم الخميس الماضي، 10 مشتبهين من البعنة ومجد الكروم، بالضلوع في محاولة تفجير سيارة محصنة قرب كرميئيل استقلها شخصان وطفل (14 عاما).

وجاء على لسان الشرطة أنها "اعتقلت المشتبهين الخمسة اليوم وهم من أفراد عائلة سائق السيارة المحصنة، إذ أن 4 منهم كانوا في طريقهم لتنفيذ جريمة قتل من عائلة المشتبهين الذين اعتقلوا يوم الخميس، فيما جرى اعتقال المشتبه الخامس من منزله فيما بعد".

وحسب الشرطة فإن "المشتبهين الأربعة استقلوا سيارتين، إذ جرى في إحداهما اعتقال سائق وملثمين آخرين بحوزتهما سلاح أوتوماتيكي ومسدس، وبعد مطاردة سيارة أخرى جرى اعتقال المشتبه الرابع وبحوزته معدات مراقبة من ضمنها للرؤية الليلية".

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح مساء اليوم بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

بودكاست عرب 48

#البعنة
#اعتقال
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#اعتقال مشتبهين

حوارات

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة
النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

2022-02-19

النقب: إصابة خطيرة لشاب في انقلاب دباب
النقب: إصابة خطيرة لشاب في انقلاب دباب

2022-02-19

لماذا قرر مجلس كفر قرع الانفصال عن لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة؟
لماذا قرر مجلس كفر قرع الانفصال عن لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة؟

2022-02-19

الأكثر قراءة

"حزب الله" يتبنى مسيّرة فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها

2022-02-18
باراك: لا أشعر بالذنب حيال مقتل مواطنين عرب بالعام 2000

باراك: لا أشعر بالذنب حيال مقتل مواطنين عرب بالعام 2000

2022-02-18
المزرعة: مقتل محام في جريمة إطلاق نار

المزرعة: مقتل محام في جريمة إطلاق نار

2022-02-18
الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بيافا وإصابة خطيرة بالطيبة

الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بيافا وإصابة خطيرة بالطيبة

2022-02-18
حالة الطقس: جو لطيف الجمعة وماطر يوم السبت

حالة الطقس: جو لطيف الجمعة وماطر يوم السبت

2022-02-18