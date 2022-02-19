البعنة: اعتقال 5 مشتبهين حاولوا تنفيذ جريمة قتل

اعتقلت الشرطة، اليوم السبت، 5 أشخاص من بلدة البعنة في منطقة الشاغور، للاشتباه بمحاولتهم تنفيذ جريمة قتل انتقاما لمحاولة تفجير سيارة استقلها قريبهم يوم الخميس الماضي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم الخميس الماضي، 10 مشتبهين من البعنة ومجد الكروم، بالضلوع في محاولة تفجير سيارة محصنة قرب كرميئيل استقلها شخصان وطفل (14 عاما).

وجاء على لسان الشرطة أنها "اعتقلت المشتبهين الخمسة اليوم وهم من أفراد عائلة سائق السيارة المحصنة، إذ أن 4 منهم كانوا في طريقهم لتنفيذ جريمة قتل من عائلة المشتبهين الذين اعتقلوا يوم الخميس، فيما جرى اعتقال المشتبه الخامس من منزله فيما بعد".

وحسب الشرطة فإن "المشتبهين الأربعة استقلوا سيارتين، إذ جرى في إحداهما اعتقال سائق وملثمين آخرين بحوزتهما سلاح أوتوماتيكي ومسدس، وبعد مطاردة سيارة أخرى جرى اعتقال المشتبه الرابع وبحوزته معدات مراقبة من ضمنها للرؤية الليلية".

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح مساء اليوم بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.