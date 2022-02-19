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النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

تاريخ النشر: 19/02/2022 - 19:14

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة
جانب من الاجتماع في وادي النعم بالنقب
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

عقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اليوم، السبت، اجتماعا في بلدة وادي النعم في أعقاب توجه من الناشط السياسي، يوسف الزيادين، عقب إلصاق أمر هدم لمنزل والدته المسنة (95 عاما)، دون مراعاة لظروف عيشها فيه بوضع صحي سيء ولزومها الفراش بشكل شبه مستديم.

وتحدث خلال الاجتماع أعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بينهم طلب الصانع وجمعة الزبارقة ويوسف العطاونة وحسين العبرة وخليل الخرم، وبحضور كل من رؤساء اللجان المحلية خالد الأصلع عن صويوين، هليل أبو جليدان عن البقاء، سليم أبو القيعان عن أم الحيران.

كما تحدث خلال الاجتماع رئيس حركة المواطن، عبد أبو كف، وعضو اللجنة المحلية نجيب أبو جريبيع.

وجرى الاتفاق على متابعة قضايا البلدة بما فيها قضية التحريش في المنطقة من قرية المشاش جنوبا حتى شقيب السلام شمالا، ومتابعة قضية الاعتراف بالبلدة.

إلى ذلك، عقد اجتماع آخر في قرية خشم زنة حيث ألصقت أوامر إخلاء لمنازل إسماعيل العثامين وإمهاله مدة أسبوع لإخلاء المنطقة دون سبب أو أي تفسير منطقي لهذه الأوامر كون قضية الاعتراف بالبلدة موجودة على طاولة اللجنة القطرية للبحث.

واتفق الحضور في الاجتماع على تسليم أوامر الإخلاء لمحام من أجل متابعة القضية، تسليم الأوامر لمعاينة مخططين لفحصها والاطلاع على التخطيط المستقبلي للقرية ما إذا كانت البيوت موجودة على مشاريع مخططة، بالإضافة إلى إرسال كايد العثامين رسالة مستعجلة لإدارة الأراضي والمطالبة بإلغاء أوامر الإخلاء.

بودكاست عرب 48

#لجنة التوجيه العليا لعرب النقب
#النقب
#وادي النعم
#خشم زنة
#هدم المنازل
#أوامر الهدم والإخلاء

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

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