اعتقال مشتبهين من الجليل بارتكاب جرائم جنائية ومخالفات ضريبية

داهم أكثر من 250 شرطيا من "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)"، و"وحدة مكافحة الشغب - (يسام)"، ووحدة "حرس الحدود" التابعة للشرطة الإسرائيلية، ومندوبون عن "سلطة الضرائب" و"وحدة المصادرة" التابعة لها منازل عدد من المشتبهين في يركا وجولس وكسرى وكفر سميع سميع وجديدة المكر وطرعان، وأجروا تفتيشات، وضبطوا 12 مركبة ومبلغا نقديا قدره 90 ألف شيكل، ووثائق، وفواتير. واعتقلت الشرطة 9 مشتبهين، وأحالت 3 آخرين للتحقيق معهم على خلفية شبهات بارتكاب جرائم جنائية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في الأشهر الأخيرة، أجرى قسم الإنفاذ الاقتصادي في وحدة لاهف 433 تحقيقًا سريًا ومعقدًا، جنبًا إلى جنب مع ضابط تقييم الضرائب في لواء حيفا والشمال وسلطة ضرائب الشمال وحيفا، بشأن جرائم جنائية ارتكبتها عناصر إجرامية من خلال شبكة من الشركات في حوزتهم، والتي تتمحور حول إدارة مشاريع أعمال بنية تحتية ونقل وغيرها. ووفق الشبهات، تم استخدام بعض الشركات التي تم تأسيسها كشركات وهمية لارتكاب جرائم ومخالفات ضريبية وتوزيع فواتير وهمية، بينما تم تبييض الأموال التي تم جمعها على يد المشتبهين بوسائل مختلفة. كما اتضح أن بعض المشتبهين أداروا مجموعة قروض منظمة ومنهجية بملايين الشواكل، بينما كانوا يجمعون الأموال عن طريق العنف والخاوة والابتزاز بالتهديد ضد الضحايا على خلفية ديون مالية مزعومة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال مواد التحقيق التي تم جمعها، يُزعم أن المشتبه به الرئيسي الذي تم القبض عليه ارتكب جرائم عنف، وتورط في إطلاق النار، كجزء من إراقة الدماء بين عناصر العالم الإجرامي في المجتمع العربي."

وأضافت أنه "صباح اليوم، مع الانتقال من المسار السري من التحقيق إلى المسار العلني، داهم أكثر من 250 شرطيا من وحدة لاهف 433، ومن لواء الساحل بما في ذلك من وحدات مكافحة الشغب (يسام)، وقوات من حرس الحدود، ومندوبون من سلطة الضرائب ووحدة المصادرة التابعة للمندوب أو المسؤول العام منازل المشتبه بهم في يركا وجولس وكسرى سميع وجديدة المكر وطرعان، وأجروا عشرات التفتيشات، حيث تم ضبط 12 مركبة ومبلغا نقديا بقيمة 90 ألف شيكل ووثائق وفواتير. وفي نهاية عمليات التفتيش تم توقيف 9 مشتبهين، وإحالة 3 آخرين للتحقيق معهم. ويجري التحقيق المعقد من قبل شرطة إسرائيل بمشاركة مسؤول التقييم في تحقيقات حيفا والشمال، وتحقيقات ضريبة القيمة المضافة في حيفا والشمال في مصلحة الضرائب، برفقة الدائرة الاقتصادية لمكتب النيابة العامة للدولة".

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.