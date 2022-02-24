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المحكمة العليا تشدد العقوبة على الشاب محمد أسوَد من عكا

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 12:32

المحكمة العليا تشدد العقوبة على الشاب محمد أسوَد من عكا
محمد أسود
تحرير: قاسم بكري
إيناس مريح إيناس مريح

شددت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، العقوبة المفروضة على أحد معتقلي الهبة الشعبية منذ أيار/ مايو 2021، محمد أسود من مدينة عكا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المحكمة شددت العقوبة من 12 شهرا إلى 22 شهر شهرا، وذلك استجابة لاستئناف قدمته النيابة العامة ضد المحكمة المركزية في حيفا القاضي بحبسه لمدة 12 شهرا.

وعقب المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقل محمد أسود، محمد حاج، لـ"عرب 48" أن "القرار كان قاسيا جدا جدا، إذ توقعت بأن المحكمة العليا ستتدخل بالقرار، لكنني لم أتوقع تغيير القرار بهذه الطريقة وبهذا الشكل، فبعد قراءة قرار العليا اتضح أنه غير مفصل وليس واضحا على ماذا اعتمدت المحكمة العليا بقرارها".

وأضاف أنه "سيرفع قرار المحكمة العليا ضد موكلي محمد أسود من سقف الأحكام دون أن يكون القرار مقنعا ولا يمتلك تفسيرا أو طرح أمثلة لدعم قرارات النيابة العامة، فالنيابة لم تعتمد على أية قرار قضائي سابق، سواء كان في المحكمة المركزية أو محكمة الصلح، علما أن النيابة كانت قد طلبت من المحكمة العليا فرض الحبس لمدة سبع سنوات، لكن المحكمة رفعت العقوبة من 12 شهرا إلى 22 شهرا وهذا حكم قاس جدا ضد موكلي، وللأسف هذا القرار سيلقي بظلاله على الأحكام الأخرى التي قد تفرضها المحاكم ضد معتقلي الهبة الشعبية".

وختم محامي الدفاع بالقول إن "المحكمة المركزية في تل أبيب قررت، صباح اليوم، فرض عقوبة الحبس لمدة 22 شهرا على يهودي من بلدة 'بات يام' قام بالتحريض ضد العرب والتواجد في جريمة اعتداء على مواطن عربي، على الرغم من أن تهمه أشد من التهم ضد محمد أسود. ننتظر قرار المحكمة العليا بشأن المتهم من بات يام، وفي حال تساهلت المحكمة معه سنقرر خطواتنا، وعلى السياسيين والحركات الشعبية التدخل بشكل فوري بشأن معتقلي الهبة الشعبية وقرارات المحكمة العليا ضدهم".

بودكاست عرب 48

#عكا
#الهبة الشعبية
#محمد أسود

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