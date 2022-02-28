ارتفاع بـ3 سم في بحيرة طبرية في اليوم الأخير

واصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الإثنين.

وأفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من مياه الأمطار من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في اليوم الأخير، بـ3 سم.

وقالت إن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.73 تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم، وينقص البحيرة 93 سم لامتلائها بشكل كامل.

يذكر أن منسوب المياه في بحيرة طبرية يواصل الارتفاع بشكل ملحوظ منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.