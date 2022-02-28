  2. محليات
  3. أخبار محلية

ارتفاع بـ3 سم في بحيرة طبرية في اليوم الأخير

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 08:56

ارتفاع بـ3 سم في بحيرة طبرية في اليوم الأخير
بحيرة طبرية (تصوير سلطة المياه)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

واصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الإثنين.

وأفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من مياه الأمطار من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في اليوم الأخير، بـ3 سم.

وقالت إن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.73 تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم، وينقص البحيرة 93 سم لامتلائها بشكل كامل.

يذكر أن منسوب المياه في بحيرة طبرية يواصل الارتفاع بشكل ملحوظ منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

بودكاست عرب 48

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لجنة أممية لحقوق الإنسان تناقش تقرير "عدالة" حول الانتهاكات الإسرائيلية
لجنة أممية لحقوق الإنسان تناقش تقرير "عدالة" حول الانتهاكات الإسرائيلية

2022-02-28

جولانيون يتظاهرون أمام المحكمة بالناصرة ضد نصب "عنفات الرياح" الإسرائيلية
جولانيون يتظاهرون أمام المحكمة بالناصرة ضد نصب "عنفات الرياح" الإسرائيلية

2022-02-28

إصابة خطيرة لشابة دهسا في مفرق مسكنة
إصابة خطيرة لشابة دهسا في مفرق مسكنة

2022-02-28

الأكثر قراءة

روسيا تعلن

روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا.. ألمانيا وفرنسا تقدمان دعما عسكريا لكييف

2022-02-27
روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و

روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و"لا تعويل" على مسار المفاوضات

2022-02-27
بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

2022-02-27
العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

2022-02-27
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-27