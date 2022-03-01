  2. فلسطينيات
  3. أخبار

السلطات الإسرائيلية تغلق مسجد قرية لفتا المهجرة

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 19:17

السلطات الإسرائيلية تغلق مسجد قرية لفتا المهجرة
عرب ٤٨ / أمير علي بويرات
تحرير: ربيع سواعد

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مسجد قرية لفتا المهجرة قضاء مدينة القدس، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها مجموعة نشطاء من مدينة أم الفحم، وأدائهم صلاة الجمعة داخل مسجد القرية المهجرة.

وزارت مجموعة نشطاء من أم الفحم، الجمعة، قرية لفتا المهجرة وأدوت صلاة الجمعة داخل المسجد، كما قامت بحملة تنظيفات للمسجد والقرية، وبعد هذه الزيارة قامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق المسجد.

ومما يذكر أن الشرطة قامت باعتراض الحافلة التي أقلت النشطاء وإيقافها لعدة ساعات، واعتقلت الناشط في المجموعة الشبابية الفحماوية "لأجلك بلدي"، محمد أبو الطاهر جبارين، إذ جرى اعتقاله ليوم كامل ثم الإفراج عنه بقرار من المحكمة بشروط مقيدة من بينها الإبعاد عن القدس لمدة 60 يوما ومنعه من المشاركة في نشاطات وفعاليات.

هذا، وتقع قرية لفتا في قضاء القدس وتحيط بها قرى المالحة ودير ياسين وعين كارم وقالونيا وبيت اكسا وبيت حانينا وشعفاط والطور والقدس.

بودكاست عرب 48

#قرية لفتا
#القدس
#مسجد لفتا
#أم الفحم

السلطات الإسرائيلية تغلق مسجد قرية لفتا المهجرة

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لـ"وقف استخدام القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين‎‎
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لـ"وقف استخدام القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين‎‎

2022-03-01

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

2022-03-01

مصرع شاب من الضفة دهسا قرب حورة
مصرع شاب من الضفة دهسا قرب حورة

2022-03-01

الأكثر قراءة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28
إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

2022-02-28
التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

2022-02-28
حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28