السلطات الإسرائيلية تغلق مسجد قرية لفتا المهجرة

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مسجد قرية لفتا المهجرة قضاء مدينة القدس، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها مجموعة نشطاء من مدينة أم الفحم، وأدائهم صلاة الجمعة داخل مسجد القرية المهجرة.

وزارت مجموعة نشطاء من أم الفحم، الجمعة، قرية لفتا المهجرة وأدوت صلاة الجمعة داخل المسجد، كما قامت بحملة تنظيفات للمسجد والقرية، وبعد هذه الزيارة قامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق المسجد.

ومما يذكر أن الشرطة قامت باعتراض الحافلة التي أقلت النشطاء وإيقافها لعدة ساعات، واعتقلت الناشط في المجموعة الشبابية الفحماوية "لأجلك بلدي"، محمد أبو الطاهر جبارين، إذ جرى اعتقاله ليوم كامل ثم الإفراج عنه بقرار من المحكمة بشروط مقيدة من بينها الإبعاد عن القدس لمدة 60 يوما ومنعه من المشاركة في نشاطات وفعاليات.

هذا، وتقع قرية لفتا في قضاء القدس وتحيط بها قرى المالحة ودير ياسين وعين كارم وقالونيا وبيت اكسا وبيت حانينا وشعفاط والطور والقدس.