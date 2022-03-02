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اتهام شاب وقاصر بجريمة قتل أمين إغبارية من يافا

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 11:51

اتهام شاب وقاصر بجريمة قتل أمين إغبارية من يافا
ضحية الجريمة أمين إغبارية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد هاني أبو غالي وقاصر، نسبت إليهما اقتراف جريمة قتل الشاب أمين إغبارية (24 عاما) من يافا، في جريمة إطلاق نار، يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأربعاء، فإنه "جرى اعتقال مشتبهيْن (22 و17 عاما) من مدينة اللد نسبت إليهما شبهة ضلوعهما في جريمة قتل إغبارية من يافا".

وجاء في بيان للشرطة أنه "سمح بالنشر، أدى تحقيق مكثف للوحدة المركزية في شرطة لواء تل أبيب لفك رموز جريمة قتل الشاب أمين إغبارية (24 عاما)، متزوج ولديه طفل، والذي قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته بعد عودته من التسوق، واعتُقل شاب (22 عاما) وقريبه (17 عاما) وهما من مدينة اللد، بشبهة ضلوعهما في جريمة القتل".

وأضاف أن "نتائج التحقيق كشفت أنه في يوم الجريمة، حوالي الساعة 21:15، وصل المشتبه بهما في سيارة من نوع 'كرايسلر' إلى مكان سكن الضحية في شارع 'كيدم' بمدينة يافا، وفور عودة الضحية من التسوق في 'بات يام' وبعد أن أوقف سيارته بالقرب من منزله، توجه المشتبهان إليه وأطلقا النار عليه، ثم قاد المشتبهان سيارتهما من مكان الجريمة وتوجها إلى المنطقة الصناعية في اللد، وهناك تركا السيارة. وجرى نقل المصاب بحالة حرجة إلى مستشفى 'فولفسون' وهناك جرى إعلان وفاته".

ووفقا للبيان فإنه "في مساء ذات اليوم، قام المشتبهان بشراء الوقود من محطة وقود ووصلا إلى السيارة المتوقفة في المنطقة الصناعية، وأضرما النار فيها. وبدأت التحقيقات وتتبع مسار المشتبه بهما، إذ اعتُقلا يوم 22 شباط/ فبراير 2022، وجرى تمديد اعتقالهما من حين لآخر. وفي هذا الأسبوع ومع انتهاء التحقيقات، تم تقديم تصريح مدع للنيابة، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبهين مع طلب تمديد اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات".

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#يافا
#أمين إغبارية
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

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