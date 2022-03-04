87 سم لامتلاء بحيرة طبرية

استمر منسوب المياه في بحيرة طبرية بالارتفاع بفعل تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في الأسبوع الجاري، وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الجمعة.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بشكل ملحوظ منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وأفاد الناطق بلسان سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بـ1 سم، أمس الخميس.

وحسب معطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 208.80- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 87 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

ومما يذكر أن انخفاض منسوب المياه يعود إلى ضخ المياه من بحيرة طبرية، ونقلها إلى منطقة النقب، جنوبي البلاد، في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بحيرة طبرية تُعدّ عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.