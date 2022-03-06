النقب: مصرع عامل في موقع زراعيّ

لقي عامل من النقب، مصرعه في وقت متأخر من مساء الأحد، إثر تعرّضه للدهس من قِبل شاحنة في موقع زراعي بالقرب من كريات غات، جنوبيّ البلاد.

وضحيّة حادث العمل هو سمير إبراهيم أبو عصا (42 عاما) من تل السبع بالنقب.

ووصل إلى المكان طاقم طبيّ، حاول تقديم الإسعافات الأولية للشاب المصاب، غير أن محاولات الإبقاء على حياته، باءت بالفشل ليُعلَن عن مصرعه في المكان.

وأوقفت الشرطة سائق الشاحنة، لاستجوابه بخصوص الواقعة.

وفي وقت سابق الأحد، أسفر حادثا عمل عن إصابة عدد من العمال بجروح متفاوتة في ورشتي بناء منفصلتين.